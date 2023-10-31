Депутаты по поручению Володина помогли ветерану подключить дом к электросети

Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов отметил, что после вмешательства депутатов "уже через неделю произошло подключение дома к электросети"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Парламентарии помогли ветерану боевых действий решить проблемы при подключении дома в Подмосковье к электросети, соответствующее поручение дал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщается на сайте палаты парламента.

"Житель Московской области Александр Петрович Припанковский, боец Росгвардии, ветеран боевых действий, отец четырех детей, столкнулся с проблемой подключения электроэнергии к своему дому. Ему был выставлен неоправданный счет. Мы вмешались, проработали этот вопрос с руководством Московской области, ПАО "Россети", - приводятся слова председателя комитета Госдумы по контролю Олега Морозова.

По словам парламентария, соответствующее поручение было дано Володиным. По его словам, после вмешательства депутатов "уже через неделю произошло подключение дома к электросети". "Александр Петрович обратился в ГД с благодарностью за столь оперативное решение этого вопроса", - отметил депутат.

При этом Морозов уточнил, что проблема носит системный характер, необходимость ее решения была отражена в постановлении по итогам правительственного часа с участием министра энергетики РФ Николая Шульгинова, депутаты взяли ее на парламентский контроль.