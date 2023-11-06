6 ноября, 08:41
Палестино-израильский конфликт

СМИ: в Стамбуле в McDonald's выпустили мышей в знак протеста против действий Израиля

Burak Kara/ Getty Images, архив
© Burak Kara/ Getty Images, архив

По данным газеты Cumhuriyet, посетитель местного ресторана сети быстрого питания сопровождал свои действия словами: "Вы ешьте не мясо мусульман, а мясо вот этих мышей"

СТАМБУЛ, 6 ноября. /ТАСС/. Житель Стамбула выпустил мышей в одном из местных ресторанов сети быстрого питания McDonald's в знак протеста против действий Израиля в Газе. Об этом сообщила газета Cumhuriyet, сопроводив соответствующий текст видеозаписью с мобильного телефона.

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Мужчина, выпуская мышей из коробки, выкрикивает: "Вы ешьте не мясо мусульман, а мясо вот этих мышей".

На прошлой неделе аналогичные акции прошли в двух ресторанах этой же сети во втором по величине британском городе Бирмингем.

Ранее владелец израильской франшизы McDonald's Омри Падан заявил о пожертвовании 4 тыс. обедов ежедневно силам безопасности, медицинским работникам и жителям пострадавшего региона. Кроме того, компания предложила скидку 50% сотрудникам служб безопасности и спасателям в любом из 220 ресторанов McDonald's по всему Израилю.

В Турции после обострения ситуации в Газе повсеместно проходят акции против действий Израиля и в поддержку Палестины. Местами жители Турции обливают краской и разбивают витрины кафе McDonald's и Starbucks, требуя их закрытия за поддержку Израиля со стороны США.

По сообщениям местных СМИ, турецкая авиакомпания Turkish Airlines в рамках бойкота действий Израиля не будет предлагать на своих рейсах напитки Coca Cola, Fanta и других американских компаний. 

Теги:
ПалестинаТурцияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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