В Малом театре рассказали о состоянии Юрия Соломина

По словам собеседницы агентства, народный артист СССР находится в стабильном состоянии и удаленно решает рабочие вопросы

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Народный артист СССР Юрий Соломин, госпитализированный 6 ноября после потери сознания, находится в стабильном состоянии и удаленно решает рабочие вопросы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Государственного академического Малого театра, художественным руководителем которого является артист.

"Юрий Мефодьевич перенес инсульт в легкой форме и сейчас находится в палате интенсивной терапии. Он в стабильном состоянии и пока решает рабочие вопросы в удаленном режиме", - сказала собеседница агентства.

Юрию Соломину 88 лет. С 1961 года он преподает в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина, профессор кафедры актерского мастерства. С 1988 года является художественным руководителем Малого театра. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.