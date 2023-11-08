В сектор Газа через КПП "Рафах" въехали еще 96 грузовиков с гуманитарной помощью

В 15 из них находятся медикаменты, в 31 - продукты питания, в 8 - вода

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 96 грузовиков с международной гуманитарной помощью въехали во вторник в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах". Об этом сообщило на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

"96 грузовиков с международной гуманитарной помощью прибыли сегодня в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", - говорится в сообщении.

Как отмечается, из них 15 грузовиков доставили в анклав медикаменты, 31 - продукты питания, 8 - воду, 19 - предметы первой необходимости для организации работы пунктов временного размещения, еще 23 - смешанные грузы.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил катарскому телеканалу Al Jazeera, что сектор Газа ежедневно нуждается в 500 грузовиках гуманитарной помощи для населения.