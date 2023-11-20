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обновлено 20 ноября, 08:28
Умер Аман Тулеев

Прощание с Аманом Тулеевым состоится 22 ноября

Церемония пройдет в Музыкальном театре Кузбасса имени А. К. Боброва

КЕМЕРОВО, 20 ноября. /ТАСС/. Прощание с экс-губернатором Кузбасса Аманом Тулеевым состоится 22 ноября в Музыкальном театре Кузбасса имени А. К. Боброва. Об этом сообщили в Кузбасском региональном институте развития профессионального образования, ректором которого был Тулеев.

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"22 ноября в 11:00 (07:00 мск) в Музыкальном театре Кузбасса имени А. К. Боброва состоится прощание с Аманом Гумировичем Тулеевым", - говорится в сообщении.

Тулеев умер в понедельник на 80-м году жизни. Он родился 13 мая 1944 года в Красноводске Туркменской ССР (город Туркменбаши, Туркменистан). Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 по 2018 года 1 апреля 2018 года президент РФ Владимир Путин принял отставку Тулеева. По словам экс-губернатора, его решение об уходе с поста руководителя области стало "единственно верным" после пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", когда погибли 60 человек. Главу Кузбасса сменил его заместитель Сергей Цивилев. 17 сентября 2018 года Тулеев занял должность ректора Кузбасского регионального института развития профессионального образования. 

Теги:
РоссияКемеровская областьУмер Аман Тулеев
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