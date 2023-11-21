21 ноября, 12:48

В Северной Осетии открыли движение по Транскаму после расчистки дорожного полотна

Ограничения сняты для всех видов транспорта в обоих направлениях

ТАСС, 21 ноября. Движение восстановили для всех видов транспорта по Транскавказской автомагистрали в Северной Осетии после расчистки дороги. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, с 15:15 разрешено движение по Транскавказской автомагистрали для всех видов транспорта в обоих направлениях, без ограничений <...>", - говорится в сообщении.

Ранее движение транспорта приостанавливалось из-за непогоды.

Транскавказская магистраль (Транскам) - единственная автодорога, которая связывает Россию и Южную Осетию. Ее протяженность - 164 км. Большая часть магистрали проходит по высокогорным участкам. 

Теги:
РоссияЮжная ОсетияСеверная Осетия
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