В Северной Осетии открыли движение по Транскаму после расчистки дорожного полотна

Ограничения сняты для всех видов транспорта в обоих направлениях

ТАСС, 21 ноября. Движение восстановили для всех видов транспорта по Транскавказской автомагистрали в Северной Осетии после расчистки дороги. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, с 15:15 разрешено движение по Транскавказской автомагистрали для всех видов транспорта в обоих направлениях, без ограничений <...>", - говорится в сообщении.

Ранее движение транспорта приостанавливалось из-за непогоды.

Транскавказская магистраль (Транскам) - единственная автодорога, которая связывает Россию и Южную Осетию. Ее протяженность - 164 км. Большая часть магистрали проходит по высокогорным участкам.