Движение по Транскаму возобновили для всех видов транспорта

В МЧС Южной Осетии призвали водителей быть внимательными и осторожными в дороге

ЦХИНВАЛ, 22 ноября. /ТАСС/. Движение по Транскавказской автомагистрали, соединяющей Южную Осетию с РФ, возобновили для всех видов транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Южной Осетии.

"Движение по Транскавказской автомагистрали разрешено для всех видов автотранспортных средств без ограничений", - сообщили в ведомстве, призвав водителей быть внимательными и осторожными в дороге.

В связи с ухудшением погодных условий 21 ноября на территории Южной Осетии движение по Транскаму было временно приостановили для большегрузных автотранспортных средств на участке Цхинвал - Верхний Рук.

Транскавказская магистраль (Транскам) - единственная автодорога, которая связывает Россию и Южную Осетию. Ее протяженность - 164 км. Большая часть магистрали проходит по высокогорным участкам.