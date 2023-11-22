22 ноября, 06:29

Движение по Транскаму возобновили для всех видов транспорта

В МЧС Южной Осетии призвали водителей быть внимательными и осторожными в дороге

ЦХИНВАЛ, 22 ноября. /ТАСС/. Движение по Транскавказской автомагистрали, соединяющей Южную Осетию с РФ, возобновили для всех видов транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Южной Осетии.

"Движение по Транскавказской автомагистрали разрешено для всех видов автотранспортных средств без ограничений", - сообщили в ведомстве, призвав водителей быть внимательными и осторожными в дороге.

В связи с ухудшением погодных условий 21 ноября на территории Южной Осетии движение по Транскаму было временно приостановили для большегрузных автотранспортных средств на участке Цхинвал - Верхний Рук.

Транскавказская магистраль (Транскам) - единственная автодорога, которая связывает Россию и Южную Осетию. Ее протяженность - 164 км. Большая часть магистрали проходит по высокогорным участкам. 

Теги:
РоссияЮжная Осетия
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