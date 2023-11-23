В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с КПП

В регионе ожидают увеличения количества иностранцев на границе, которые попытаются выехать в Финляндию

МУРМАНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Режим повышенной готовности ввели в Мурманской области после того, как Финляндия решила закрыть все пограничные с Россией контрольно-пропускные пункты (КПП), кроме "Райа-Йоосеппи". В регионе ожидают резкий рост на границе количества иностранцев, которые попытаются выехать в соседнюю страну. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Андрей Чибис.

"По заявлению финской стороны будут закрыты все пограничные с Россией КПП, кроме "Райа-Йоосеппи". Это граница с Мурманской областью (МАПП "Лотта", Кольский район). А значит, что количество иностранных граждан, желающих попасть в страну НАТО через нашу территорию, вероятно, кратно возрастет. <…> В результате принято решение о введении в Мурманской области режима повышенной готовности и ряда дополнительных мер для обеспечения безопасности наших жителей", - написал глава области.

Он отметил, что власти вместе с правоохранительными органами провели заседание оперштаба для координации действий по недопущению нарушений правопорядка в связи с ситуацией вокруг КПП.

В ночь с 17 на 18 ноября Финляндия закрыла четыре КПП на восточной границе - "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала". Позднее в Хельсинки сообщили о решении закрыть также пограничные пункты "Куусамо", "Салла" и "Вартиус" в пятницу, 24 ноября, с 00:00 по местному времени (01:00 мск).

Уже в ночь на 22 ноября на границе около пункта пропуска "Салла" в Кандалакшском районе скопилась очередь из около 300 человек, Чибис тогда сравнил это с гуманитарным кризисом. Спустя сутки очередь выросла. "Сейчас там порядка 400 человек, из которых в Финляндию сегодня [в среду] пропустили только 50", - подчеркнул глава региона.