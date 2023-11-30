Керченская паромная переправа возобновила работу после непогоды

ТАСС, 30 ноября. Работа Керченской паромной переправы, остановленная в среду из-за непогоды, возобновлена. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
"[В] 06:10 работа Керченской паромной переправы возобновлена", - написал министр.
Керченская паромная переправа соединяет Краснодарский край и Республику Крым. По ней осуществляются перевозки грузовиков, в первую очередь транспортирующих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.