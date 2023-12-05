Решение нацзадач: как волонтеры помогают стране?

Национальный день добровольца и волонтера с 2017 года ежегодно отмечается в России 5 декабря. Активисты играют важную роль в помощи профильным организациям и реализации перспективных для страны проектов. В преддверии праздника эксперты, опрошенные ТАСС, рассказали о развитии волонтерства в РФ, недавних изменениях в законе о деятельности волонтеров и помощи добровольцев в выполнении национальных задач страны

Изменения в законе о волонтерстве

В конце ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий меры господдержки волонтеров и волонтерских организаций. Были внесены изменения в федеральный закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)", они вступят в силу 1 января 2024 года.

Закон закрепил статус ресурсных центров добровольчества и перечень конкретных мер поддержки волонтеров. Порядок получения господдержки установит правительство, а вся информация о таких мерах станет доступна на платформе "Добро.РФ". Также расширены права волонтеров — им будут компенсировать расходы на медицинские услуги и обучение, если это необходимо для их работы. Более того, добровольцы могут быть награждены унифицированным нагрудным знаком по аналогии с донорами, и предусмотрено расширение целей деятельности — добавится участие в проведении мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества и оказание поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом.

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К закону о комплексной поддержке добровольчества шли два года, рассказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель Ассоциации волонтерских центров и платформы "Добро.РФ" Артем Метелев. "Но многое еще впереди: подзаконные акты, утверждение порядка работы ресурсных центров, модельных муниципальных и региональных программ поддержки. Дорожная карта из 23 пунктов уже готова, и мы продолжим сопровождать и отслеживать, как закон позитивно повлияет на жизнь миллионов волонтеров и организаторов", — уточнил он. По его данным, на платформе "Добро.РФ" зарегистрировано уже 5,6 млн волонтеров, 92 тыс. организаторов и 95 тыс. проектов.

Помощь в реализации нацпроекта "Экология"

Весной Минюст зарегистрировал всероссийское экологическое общественное движение "Экосистема", созданное по поручению президента. Оно необходимо, чтобы собрать всю экоповестку вместе, поскольку экология сейчас — одно из самых популярных направлений среди молодежной аудитории.

Как рассказал сопредседатель движения "Экосистема", руководитель всероссийской общественной организации волонтеров-экологов "Делай!" Андрей Руднев, отделения движения созданы уже в 71 регионе России, а по состоянию на конец ноября в "зеленых" мероприятиях приняли участие более 10 тыс. волонтеров. Эксперт подчеркнул, что занятие волонтерской деятельностью также может привести к работе в экологической или общественной сфере в будущем. "Эта тематика достаточно популярна, поэтому есть большое количество идей. <…> К тому же сейчас упор делается и на развитие самих активистов", — пояснил он.

Более того, экоактивисты активно вносят вклад в реализацию федпроекта "Сохранение лесов", отметила гендиректор АНО "Сад памяти", председатель движения "Волонтеры леса" Ольга Степченко. Уже сейчас, по ее словам, лесное движение объединяет более 1 млн человек со всей страны, а в этом году высажено свыше 100 млн деревьев. "В этой части мы выступаем в качестве "младших коллег" Рослесхозу и всем сотрудникам лесного хозяйства. Мы не только помогаем вовлекать граждан России и компании в лесовосстановление, но и рассказываем о лесных и экологических профессиях, изучаем леса как инструмент климатического регулирования", — рассказала она.

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Субботники на реках и озерах по всей стране реализует акция "Вода России", которая является частью федпроекта "Сохранение уникальных водных объектов". Представители акции рассказали ТАСС, что за 2023 год в мероприятиях приняли участие больше 1,5 млн граждан из 89 регионов и собрали около 1,8 млн мешков мусора. "За десять же лет количество участников мероприятий в рамках акции превысило 9,5 млн. Волонтеры за эти годы очистили 10 300 водоемов и собрали практически впечатляющий объем мусора — 10,9 млн мешков", — отметили эксперты.

Решение социальных задач страны

Помимо эковолонтерства, в стране не менее популярны направления в поддержку национальных проектов "Демография" и "Здравоохранение". Председатель всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Анастасия Зацепурина рассказала, что активисты направления ведут системную работу по профилактике социально значимых и других заболеваний, различных форм зависимостей в школах, образовательных организациях среднего и высшего образования, а также в трудовых коллективах. По ее словам, на данный момент добровольцами проведено свыше 57 тыс. профилактических и просветительских мероприятий с общим охватом более 35,4 млн человек.

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При этом самым важным является волонтерская помощь в медицинских организациях. Сегодня около 160 тыс. волонтеров по всей стране помогают в 1,2 тыс. учреждений, облегчают работу сотрудников, помогают пациентам и получают бесценный опыт. "Активисты отрядов ведут в своих школах работу по популяризации ЗОЖ и помогают в медорганизациях в рамках федеральной модульной программы профориентации школьников в медицину "Мой выбор — медицина". На данный момент 7 тыс. школьников осуществляют добровольческую деятельность в поликлиниках, больницах и фельдшерско-акушерских пунктах", — отметила Зацепурина.

Также волонтеры помогают решать и другие социальные задачи. В рамках нацпроекта "Культура" работают "Волонтеры культуры". Весной пресс-служба Минкульта РФ сообщала, что благодаря движению на 11 тыс. объектов культурного наследия страны прошли работы по их сохранению. На конец сентября этого года количество добровольцев, зарегистрировавшихся на портале "Добро.РФ" в сфере "культура и искусство", составило более 409 тыс. человек.

О премии #МЫВМЕСТЕ Ежегодно с 2015 года для всех активистов организуется международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. В этом году мероприятие проходит с 4 по 8 декабря. Участие в нем принимают 10 тыс. волонтеров и активистов из более чем 40 стран. С 2021 года учреждена одноименная премия. Ее цель состоит в признании и поддержке лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России. 4 декабря президент РФ лично вручил премию "Волонтер года" за гражданский вклад в достижение национальных целей развития страны до 2030 года. Показать ещё

Виктория Конева, Анна Ветрова