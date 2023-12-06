Частично рухнувший дом в Астрахани законсервировали и возьмут под охрану

Все заявки на вывоз вещей от жильцов отработаны, уточнили в администрации города

АСТРАХАНЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Астрахани законсервировали частично рухнувший 16 ноября дом на площади Вокзальной, ограничив вход в подъезды. На месте ЧП появится круглосуточная охрана, сообщили в городской администрации.

"К настоящему моменту муниципальные власти рассмотрели все заявления, поступившие от жильцов частично обрушившегося дома по пл. Вокзальной 1А. Документы, необходимые для выплат за утраченное имущество, переданы в министерство социального развития и труда Астраханской области. Заявки на вывоз вещей и предметов первой необходимости также полностью отработаны. В связи с этим глава города Олег Полумордвинов распорядился законсервировать здание, полностью ограничив вход во все подъезды", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящий момент специалисты заварили двери во все подъезды, дом полностью отключен от коммунальных сетей, по периметру здания установлено дополнительное освещение. На прилегающей к месту ЧП территории в целях предотвращения мародерства и несчастных случаев установят пункт круглосуточной охраны, в ближайшее время здесь организуют систему видеонаблюдения.

Ранее со ссылкой на власти Астрахани сообщали, что частично рухнувший жилой дом в Астрахани подлежит сносу согласно заключению межведомственной комиссии, принято решение о запрете его эксплуатации.