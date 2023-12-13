Перевозчик Ecolines возобновит автобусные рейсы между Петербургом и Хельсинки с 14 декабря

С 15 декабря из Петербурга ежедневно будут выезжать два рейса - в 06:45 и в 14:00

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Еще один перевозчик, компания Ecolines, возобновит автобусные рейсы между Санкт-Петербургом и Хельсинки после открытия КПП на российско-финской границе. Первый рейс отправится из Петербурга в Хельсинки 14 декабря в 06:45, первый автобус из Хельсинки в Санкт-Петербург - 14 декабря в 14:30, следует из расписания, размещенного на сайте компании.

Второй за день рейс из Хельсинки в Петербург отправится 14 декабря в 21:45. С 15 декабря из Петербурга ежедневно будут выезжать два рейса - в 06:45 и в 14:00. Пока что в расписании указаны рейсы с 14 по 24 декабря включительно.

Ранее сообщалось, что перевозчик Lux Express отправит первый автобусный рейс из Санкт-Петербурга в Хельсинки 13 декабря в 23:30.

Правительство Финляндии с полуночи 14 декабря до 14 января решило открыть КПП "Ваалимаа" и "Ниирала" на границе с РФ. Таким образом с 14 декабря по 14 января будут закрыты шесть пропускных пунктов из восьми на финско-российской границе, грузовое сообщение через станцию Вайниккала продолжится.