В Магаданской области полностью открыли проезд по дороге до Балаганного и Талона

Движение возобновили для всех видов транспорта

ТАСС, 14 декабря. /ТАСС/. Автодорога Магадан - Балаганное - Талон в Магаданской области открыта для проезда полностью для всех видов транспорта, сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

"Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области сообщает о возобновлении движения по участку автомобильной дороги Магадан - Балаганное - Талон с 10:00 (02:00 мск) 14 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.

Ранее дорогу закрывали для проезда всех транспортных средств из-за снегопада и сильного ветра. 13 декабря региональный Минтранс открыл проезд для легкового транспорта и автобусов, ограничив проезд для грузовых автомобилей.

Указанная трасса - это единственная дорога к селам Балаганное, Тауйск и Талон Ольского городского округа, где проживают чуть более 1 тыс. человек. Ее длина составляет более 150 км.