Мэр Новосибирска уволил главу дорожного департамента

В отношении Константина Васильева возбудили дело об административном правонарушении и были претензии от депутатов горсовета

НОВОСИБИРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть освободил от занимаемой должности начальника департамента транспорта мэрии города Константина Васильева, в отношении которого ранее было возбуждено дело об административном правонарушении, а также высказывалась критика со стороны депутатов горсовета. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал распоряжение об увольнении начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Константина Васильева с 15 декабря 2023 года", - говорится в распространенном сообщении.

На заседании комиссии по контролю за органами местного самоуправления Совета депутатов Новосибирска, которое состоялось 11 декабря, депутаты предложили внести на рассмотрение вопрос об увольнении начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Константина Васильева, работа которого ранее получила неудовлетворительную оценку. Претензии депутатов касались ремонта дорог и мостов, состояния общественного транспорта.

Ранее прокурор города Роман Сивак сообщал, что в отношении начальника городского департамента транспорта было возбуждено административное дело из-за отставания строительства первой более чем за 10 лет станции метро "Спортивная". Ввод станции переносится уже больше года.

Также прокурор подверг критике работу мэрии в период сильных снегопадов в Новосибирске. Ведомством было выявлено более 100 нарушений и внесено около 40 представлений руководителям муниципальных предприятий и дорожных служб. Позднее глава департамента на аппаратном совещании сообщил, что из-за снегопадов была сломана половина находящихся у мэрии грейдеров для уборки снега. Глава города поставил поломку техники в вину сотрудников департамента.