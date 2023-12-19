Врач из Палестины сообщил об оставшихся в Газе россиянах

Почему они не вернулись в Россию, неизвестно, отметил Исмаил Башир

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Некоторые россияне не покинули сектор Газа, причины этого непонятны, рассказал ТАСС врач из Палестины Исмаил Башир, эвакуированный из анклава в числе граждан РФ.

"Есть люди, которые не вернулись, у кого российское гражданство. Почему не вернулись, об этом никто не знает", - сказал он.

Врач отметил, что обстановка в Газе по-прежнему тяжелая, бомбардировки продолжаются, а безопасных укрытий нет. "Мой дом вообще без окон, без дверей. Но это еще считается ерундой, люди остались вообще без домов", - рассказал Башир.

Около границы с Египтом, по его словам, много людей, которым некуда деваться, они остались там жить в надежде спастись от обстрелов. "Они думали, что там безопасно, но я не знаю, что с ними будет дальше", - добавил он, отметив, что в секторе Газа остались и его родственники.

Еще один эвакуированный из Палестины россиянин рассказал, что также был вынужден оставить родственников в Газе. Но он не теряет надежды встретиться с ними. "Посольство продолжает помогать, вытаскивать. Команде МЧС большое, огромное спасибо и России спасибо", - сказал он.

В понедельник вечером спецборт МЧС России доставил в Москву последнюю группу из 73 граждан РФ и членов их семей, пожелавших покинуть сектор Газа. Всего из анклава силами МЧС и МИД РФ были эвакуированы и возвращены на родину 1 124 человека. Вместе с ними в столицу из Египта прилетела оперативная группа МЧС РФ. Операция по эвакуации россиян из Газы завершена.