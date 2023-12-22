У посольства РФ в Чехии нет информации о россиянах, пострадавших при стрельбе в Праге

Ведомство направило 21 декабря соответствующий запрос в полицию

ПРАГА, 22 декабря. /ТАСС/. Посольство РФ в Чехии не располагает информацией, что среди пострадавших в результате стрельбы в университете в Праге были россияне. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь дипломатического представительства Николай Брякин.

"На данный момент такой информацией не располагаем", - сказал он. Посольство направило в четверг соответствующий запрос в полицию.

Жертвами стрельбы на философском факультете Карлова университета стали 14 человек, ранения получили 25 граждан. Полиция установила личности 11 из 14 погибших.