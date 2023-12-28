Отпевание пройдет в храме Святой Троицы Живоначальной в Хохлах

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Сценариста, писателя, заслуженного деятеля искусств Юрия Арабова похоронят 30 декабря на Троекуровском кладбище в Москве. Отпевание пройдет в храме Святой Троицы Живоначальной в Хохлах, сообщили ТАСС в Союзе кинематографистов РФ.

"Отпевание состоится в субботу, 30 декабря ,в 11:00 в храме Святой Троицы Живоначальной в Хохлах. Похороны - на Троекуровском кладбище в 14:00", - сказали в организации.

Накануне о смерти Арабова на 70-м году жизни ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов России.