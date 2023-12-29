В Дагестане число вылетов санавиации выросло на 15% за год

Единственный в республике санитарный вертолет совершил более 200 полетов в отдаленные населенные пункты

МАХАЧКАЛА, 29 декабря. /ТАСС/. Единственный в Дагестане санитарный вертолет совершил более 200 полетов в отдаленные населенные пункты республики за 2023 год, что на 15% больше, чем в 2022 году.

Об этом сообщила ТАСС министр здравоохранения региона Татьяна Беляева.

"В 2022 году санавиацией совершено 176 вылетов, эвакуировано 207 человек, в том числе 36 детей. В 2023 году наша санавиация совершила 206 вылетов, из них эвакуировано 244 человека, детей - 66", - сказала собеседница агентства.

Регион получил санитарный вертолет в 2019 году в рамках национального проекта "Здравоохранение". Вертолет оборудовали модулем по всем стандартам оказания экстренной медицинской помощи, он позволяет эвакуировать в специализированные медучреждения тяжелобольных пациентов.