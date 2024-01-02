Движение на трассе М-4 "Дон" в Тульской области восстановили после массовой аварии

Столкновение произошло в Воловском районе, пострадали четыре человека

ТУЛА, 2 января. /ТАСС/. Движение транспорта восстановили на 270-м км федеральной трассы М-4 "Дон", где днем во вторник из-за снегопада и плохой видимости столкнулись более 20 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале госкомпании "Автодор".

"Движение на 270-м км М-4 "Дон" полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД днем во вторник сообщили, что в Воловском районе на 270-м км автодороги М-4 "Дон" из-за снегопада и плохой видимости произошло ДТП с участием более 20 автомобилей. В аварии пострадали четыре человека, троих из них, в том числе 14-летнюю девочку, госпитализировали. Движение на данном участке трассы было затруднено, автомобили перенаправляли по объездной дороге.