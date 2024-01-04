В Белгороде обезвредили не разорвавшиеся после обстрела ВСУ боеприпасы

Губернатор региона Вячеслав Гладков поблагодарил бойцов Министерства обороны, Росгвардии, МЧС, УМВД и Управления региональной безопасности за слаженные действия

ТАСС, 4 января. Взрывотехники обезвредили на полигоне под Белгородом три боеприпаса, которые не разорвались при обстреле города и пригорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ликвидация прошла без последствий, написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Взрывоопасные предметы обезврежены на полигоне без последствий", - написал он.

Гладков поблагодарил бойцов Министерства обороны РФ, Росгвардии, МЧС, УМВД, Управления региональной безопасности, а также сводные отряды территориальной самообороны Белгородского района и Белгорода, администрации Белгородского района и города Белгорода, своих заместителей и всех жителей города и района за слаженные действия для обеспечения безопасности в этой ситуации.

Ранее Гладков сообщал, что после обстрела со стороны ВСУ на улице Красноармейской в Белгороде был обнаружен один неразорвавшийся боеприпас, в пригородном микрорайоне "Улитка" - два боеприпаса, поэтому из ближайших домов эвакуировали 600 жителей, из которых свыше 100 выбрали пребывание в пунктах временного размещения, а большинство переехали к родственникам. Специалисты Минобороны вывезли боеприпасы на полигон, после чего людям разрешили возвращаться домой.