Детей из автобуса, застрявшего на трассе в Ростовской области, перевезут на ночевку в ПВР

ТАСС, 8 января. Экипажи ГИБДД сопровождают для ночевки в ПВР группу детей из автобуса, попавшего в пробку на заснеженной трассе в Ростовской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

Ранее движение общественного и пассажирского транспорта ограничили на нескольких участках федеральных трасс М-4 "Дон" и Р-260 "Волгоград - Каменск - Шахтинский - Луганск" в Ростовской области из-за снегопада. На М-4 развернули несколько пунктов обогрева. А в городе Зверево, который расположен рядом с трассой, развернули два ПВР на 150 мест - на базе ДК "Маяк" и детского сада "Светлячок".

"Экипажам ГИБДД поручено оказывать всю необходимую помощь застрявшим в пробках. В том числе они связались с автобусом, перевозящем группу детей в Белую Калитву <…> и сопровождают его для ночевки в Зверево", - написал Голубев.

Он уточнил, что на трассе М-4 "Дон" организовано мобильное патрулирование службами ЧС, для расчистки дороги на 979 км автомагистрали задействована спецтехника и автомобильные тягачи, а также организован подвоз воды и продуктов питания. "Кроме того, в Красном Сулине готов к развертыванию ПВР на базе общежития спортшколы "Ника", ул. Центральная, 1 на 50 мест", - добавил глава региона.

По данным ГУ МЧС по Ростовской области, в регионе объявлено штормовое предупреждение. До конца суток 8 января и в течение суток 9 января на территории Ростовской области ожидается сильный снег, метель.