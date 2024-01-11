Путин выразил соболезнования в связи со смертью Соломина

Президент РФ назвал его уход невосполнимой утратой для отечественной культуры и всей России

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Юрия Соломина в связи со смертью художественного руководителя Малого театра, назвав его уход невосполнимой утратой для отечественной культуры и всей России.

"Кончина Юрия Мефодьевича Соломина - тяжелая, невосполнимая утрата для отечественной культуры, для всей России. Ушел из жизни великий актер, настоящий творец и созидатель, хранитель легендарных традиций русского классического театра", - говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что подвижническое служение избранному делу, внутреннее достоинство, порядочность снискали народному артисту СССР высочайшее признание и поистине всенародную любовь. "Юрия Мефодьевича Соломина больше нет с нами, но остались его замечательные творческие работы и светлая память об этом талантливом, удивительно доброжелательном человеке", - заключил Путин.