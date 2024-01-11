Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Соломина

Премьер-министр отметил, что работы артиста стали классикой мирового и отечественного кинематографа

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким Юрия Соломина в связи со смертью народного артиста СССР, говорится в телеграмме.

"Всю свою жизнь Юрий Мефодьевич посвятил великому служению искусству. На знаменитых подмостках и в кинематографе создал яркие и неповторимые образы. Он всегда расширял рамки амплуа, блестяще перевоплощался в драматические, лирические и острохарактерные роли. Его творческие работы стали классикой мирового и отечественного кинематографа, а театральные роли - шедеврами. Все они объединены силой его таланта", - отмечается в телеграмме.

Мишустин подчеркнул, что Юрий Соломин был любим миллионами зрителей всех поколений, "его смерть - это невосполнимая потеря для российской культуры, легендарного театра, родных и близких".

"Долгие годы Юрий Соломин возглавлял Малый театр. Именно благодаря ему в Доме Островского царила уникальная атмосфера, были поставлены яркие спектакли. Юрия Мефодьевича Соломина больше нет с нами. Но остались его роли, его постановки, его ученики. Осталась добрая память об этом великом артисте и выдающемся человеке", - отметил премьер.

Мишустин попросил передать глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки родным и близким Юрия Соломина, всем его многочисленным поклонникам.