На юге Сахалина из-за метели отменили очные занятия для школьников

Обучение будет проходить в дистанционном режиме

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 января. /ТАСС/. Учащиеся 1-11 классов восьми районов южной половины Сахалина в пятницу утром не пошли в школы из-за неблагоприятных погодных условий. Уроки пройдут в дистанционном режиме, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства образования Сахалинской области.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями 12 января на дистанционное обучение переходят школы Невельского, Анивского, Томаринского, Корсаковского, Холмского, Долинского, Макаровского районов, а также города Южно-Сахалинска", - рассказали в ведомстве.

Детские сады работают в штатном режиме.

Ранее спасатели объявили экстренное предупреждение на 12 января в восьми южных районах Сахалина. Синоптики прогнозировали метель, сильный снег, штормовой ветер, плохую видимость. В связи с этим прервала работу паромная переправа между Сахалином и материком. Сейчас на Сахалине идет снег, дует ветер, метель. Температура воздуха в Южно-Сахалинске в утренние часы минус 10 градусов.