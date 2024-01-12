В аэропорту Южно-Сахалинска из-за циклона задержали все утренние рейсы

Самолеты из Москвы и Новосибирска отправили на запасной аэродром в Хабаровск

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 января. /ТАСС/. Аэропорт Южно-Сахалинска в пятницу задержал вылеты по всем утренним рейсам из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили ТАСС в аэропорту.

"Задержка по метеоусловиям", - рассказал собеседник агентства.

По данным табло аэропорта, за утро из Южно-Сахалинска не удалось выпустить ни одного самолета. Задержаны девять рейсов на вылет по восьми направлениям. Их время вылета сдвигается каждые полчаса. Помимо этого, задержаны пять рейсов на прибытие по пяти направлениям.

"В островной столице циклон: метель, скорость приземного ветра 10 м/с с порывами до 18 м/с. <...> Самолет рейса S7-5257 Новосибирск - Южно-Сахалинск отправлен на запасной аэродром в Хабаровск. Рейс авиакомпании "Россия" FV-6283 из Москвы отправлен на запасной аэродром в Хабаровск", - рассказали в аэропорту.

Ранее спасатели объявили экстренное предупреждение на 12 января в восьми южных районах Сахалина. Синоптики прогнозировали метель, сильный снег, штормовой ветер, плохую видимость. В связи с этим прервала работу паромная переправа между Сахалином и материком, школьники в ряде районов переведены на дистанционное обучение, ограничено движение по ряду автодорог. Сейчас на Сахалине идет снег, дует сильный ветер, метель. Температура воздуха в Южно-Сахалинске в утренние часы составляет минус 10 градусов.