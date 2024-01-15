Церемония прощания с Юрием Соломиным пройдет в Малом театре

Народного артиста похоронят на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Церемония прощания с народным артистом СССР Юрием Соломиным, умершим 11 января в возрасте 88 лет, состоится в Государственном академическом Малом театре, которым он руководил 35 лет, сообщила пресс-служба театра.

"Прощание с народным артистом СССР Юрием Мефодьевичем Соломиным состоится 15 января в 11:00 на Исторической сцене", - отметили в пресс-службе.

Позднее в этот день народного артиста похоронят на Троекуровском кладбище, сообщила ТАСС директор театра Тамара Михайлова. "Юрий Мефодьевич хотел быть похороненным рядом с женой", - сказала собеседница агентства.

Ранее соболезнования родным и близким худрука выразил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что Соломин был хранителем легендарных традиций русского классического театра, а подвижническое служение избранному делу, внутреннее достоинство и порядочность снискали ему высочайшее признание и поистине всенародную любовь.

Соболезнования в связи с уходом из жизни Соломина выразили, в частности, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр культуры РФ Ольга Любимова, коллеги по театру и кино. Они отмечали вклад артиста в популяризацию национальной культуры и утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей. Соломина называли рыцарем Малого театра, камертоном эпохи советского и российского театра и кино, мудрым наставником и подлинным человеком искусства.

Юрий Соломин в ноябре был госпитализирован после потери сознания. Как сообщала пресс-служба Малого театра, худрук перенес инсульт. 9 января артиста выписали из больницы, 11 января его сердце остановилось.

Об актере

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. Его родители были музыкальными педагогами. Младший брат - народный артист РСФСР Виталий Соломин (1941-2002). В 1957 году Юрий Соломин окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина и был принят в труппу Малого театра, где сыграл десятки ролей. С 1961 года он преподавал в Высшем театральном училище им. М. С. Щепкина. В 1980 году Соломин начал работать как театральный режиссер, он поставил, в частности, "Ревизора" по комедии Николая Гоголя, "Чайку" и "Три сестры" по пьесам Антона Чехова. В 1988 году стал художественным руководителем Малого театра.

Артист сыграл почти в 60 фильмах и сериалах. Среди его киногероев - Павел Кольцов в телефильме "Адъютант его превосходительства", майор милиции Сергей Головко в детективе "Инспектор уголовного розыска", исследователь Дальнего Востока Владимир Арсеньев в фильме "Дерсу Узала", барон Генрих Айзенштайн в телефильме "Летучая мышь", полковник КГБ Виталий Славин в детективе "ТАСС уполномочен заявить…". В качестве режиссера Соломин поставил телефильмы "Скандальное происшествие в Брикмилле", "Берег его жизни", "В начале было слово", ряд фильмов-спектаклей.