Мишустин посетил студию ТАСС в координационном центре правительства РФ на ВДНХ

Заместитель генерального директора, главный редактор ТАСС Михаил Петров детально рассказал, как идет работа

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил студию ТАСС в координационном центре правительства РФ на международной выставке-форуме "Россия".

Студия открылась 4 ноября 2023 года. С тех пор здесь проходит запись интервью с членами правительства, губернаторами, представителями экспертного сообщества, а также ведется трансляция мероприятий координационного центра. В тот момент, когда Мишустин зашел в зону студии агентства, модератор Вера Зайцева брала интервью у руководителя группы "Финансовое поведение" Фонда "Общественное мнение" Людмилы Пресняковой. Наблюдать за происходящем в студии можно было через огромное панорамное стекло. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко обратил внимание главы правительства на небольшую техническую хитрость: рядом со стеклом было встроено специальное устройство, напоминающее ретро-телефон. Сняв со стены такой наушник и приложив его к уху, можно было услышать все, что происходит во время эфира в студии. Мишустин устройство опробовал.

Заместитель генерального директора, главный редактор ТАСС Михаил Петров детально рассказал, как идет работа. "Мы здесь с самого первого дня. Как раз с Дмитрием Николаевичем [Чернышенко] открывали студию ТАСС в координационном центре. С 4 ноября мы провели уже более 60 интервью, примерно 20 прямых эфиров мероприятий, которые проводятся в координационном центре", - рассказал Петров, уточнив, что все материалы не только идут на ресурсы ТАСС, но и в открытом доступе раздаются с сайта выставки-форума "Россия" всем другим СМИ. "Интересующиеся сограждане могут посмотреть, почитать экспертов, которые приходят к нам в студию", - добавил он.

Петров представил Мишустину и находящуюся в студии Преснякову. Интервью с ней как раз завершилось, и премьер смог зайти внутрь. "Расскажите в двух словах, о чем было интервью? Мы немножко послушали, но не до конца", - не преминул он упомянуть о техническом прослушивающем устройстве снаружи студии. "Мы говорили о финансовой грамотности, стратегии, реализация которой завершена в 2023 году, и о новой стратегии, которая имеет более широкие задачи, о том, кто будет ее реализовывать, о целях, которые будут преследоваться", - рассказала Зайцева. "Это самое главное. У нас обратная связь - это основа принятия всех решений. Поскольку то, как мы думаем, не всегда совпадает с тем, что думают люди, которые используют финансовые технологии", - сказал Мишустин.

Преснякова рассказала премьеру, что ФОМ занимается изучением финансовой грамотности. "Мы видим, как предыдущая стратегия влияет. Я это чувствую на кончиках пальцев, как у людей изменяются взгляды, они становятся более осознанными в своем финансовом поведении, они более придирчиво выбирают финансовую компанию, у людей формируется умение делать финансовый запас на случай непредвиденной ситуации", - рассказала она. Новая же стратегия финансовой грамотности, по словам Пресняковой, даст еще больше. "Мы поняли, что нужно делать акцент на более глубоких основах, на ценностях, которые формируются у людей, на правильном отношении к деньгам. А это и есть финансовая культура", - добавила она.

Повышение финансовой грамотности

Премьер поделился своей историей о способах повышения финграмотности.

"Я вспомнил, мы были с визитом в Пскове. Там были в одном из социальных заведений, где женщины, которые имели финансовое образование, люди уже старшего поколения, выразили свое желание работать в области финансовой грамотности. Я потом их встретил на выставке в сентябре, на День финансиста. С какой же радостью они рассказывали своему поколению, что сегодня происходит на финансовом рынке", - рассказал Мишустин. Он добавил, что таким образом люди делились способами, как избежать финансовых ловушек при взаимодействии с финансовыми компаниями, чтобы их не обманули.

"Это потрясающе! Это очень важная аудитория [старшего возраста], потому что аудитория, которая помоложе, уже с 12-13 лет становится финансово грамотной, потому что использует активно мобильные устройства, видит, какие в сети есть инструментарии", - добавил он, отметив, что и молодые люди нуждаются в четком навигаторе, чтобы не попасться на мошеннические схемы и фейковые сайты.

Продемонстрировав возможности студии ТАСС, Петров обратил внимание премьера на то, что чиновники высокого ранга очень активно откликаются на просьбы дать интервью, и пригласил его стать гостем студии. "Шикарно тут", - похвалил Мишустин.