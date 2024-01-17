Дирекция выставки "Россия" обсуждает вопрос о ее продлении с участниками

Генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова сообщила, что "подавляющее большинство посетителей просят продления выставки"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Дирекция Международной выставки-форума "Россия" обсуждает с ее участниками дату, до которой будет продлено событие. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова.

"Подавляющее большинство посетителей просят продления выставки. После посещения они возвращаются домой и рассказывают друзьям, родственникам. Всем хочется посетить. Но обстоятельств у людей очень много, да и страна огромная. Поэтому то, о чем вчера сказал наш президент, для нас радость, гордость, честь. И мы, конечно, сейчас проработаем все варианты, доложим, и будет принято решение, до какого дня будет продлена выставка. У нас много участников выставки. Поэтому мы примем решение, доложим президенту", - отметила собеседница агентства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что работа выставки-форума "Россия" на ВДНХ может быть продлена и после 12 апреля - на летний период.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.