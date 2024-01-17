17 января, 14:35
Международная выставка-форум "Россия"

Дирекция выставки "Россия" обсуждает вопрос о ее продлении с участниками

Генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова сообщила, что "подавляющее большинство посетителей просят продления выставки"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Дирекция Международной выставки-форума "Россия" обсуждает с ее участниками дату, до которой будет продлено событие. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова.

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"Подавляющее большинство посетителей просят продления выставки. После посещения они возвращаются домой и рассказывают друзьям, родственникам. Всем хочется посетить. Но обстоятельств у людей очень много, да и страна огромная. Поэтому то, о чем вчера сказал наш президент, для нас радость, гордость, честь. И мы, конечно, сейчас проработаем все варианты, доложим, и будет принято решение, до какого дня будет продлена выставка. У нас много участников выставки. Поэтому мы примем решение, доложим президенту", - отметила собеседница агентства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что работа выставки-форума "Россия" на ВДНХ может быть продлена и после 12 апреля - на летний период.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

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