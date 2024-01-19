Шварценеггер продал на аукционе часы, из-за которых его задержали в ФРГ

Он выручил за них €270 тыс., которые пойдут на финансирование экологических проектов

ВЕНА, 19 января. /ТАСС/. Актер Арнольд Шварценеггер продал с аукциона за €270 тыс. свои часы, ставшие причиной его задержания в Мюнхене сотрудниками германской таможни. Об этом сообщила газета Presse.

Благотворительный аукцион состоялся в четверг вечером в отеле Stanglwirt в окрестностях австрийского горнолыжного курорта Кицбюэль в федеральной земле Тироль на западе страны. Стартовая цена часов швейцарского бренда Audemars Piguet, изготовленных на заказ специально для актера, составила €50 тыс. Вырученные средства пойдут на финансирование экологических проектов "Климатической инициативы Шварценеггера".

17 января Шварценеггера задержали представители таможни ФРГ в аэропорту Мюнхена за попытку ввоза в страну незадекларированных дорогих часов. Актер провел в аэропорту несколько часов, он был освобожден под залог после получения предписания о выплате штрафа в размере €35 тыс.