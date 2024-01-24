На юге Сахалина из-за циклона закрыли несколько автодорог

Ограничения ввели для всех видов транспорта

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 января. /ТАСС/. Движение всех видов транспорта ограничено по некоторым автодорогам на юге Сахалина, соединяющих Южно-Сахалинск и районные центры, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства транспорта Сахалинской области.

"Движение по автодорогам ограничено для всех видов транспорта", - отметили в ведомстве.

По информации областных властей, из-за непогоды с раннего утра закрыты юго-западный объезд в Южно-Сахалинске, автодорога Долинск - Быков, межмуниципальные трассы Южно-Сахалинск - Корсаков, Южно-Сахалинск - Холмск. Движение пригородного транспорта в Южно-Сахалинске также отменено.

Циклон со снегом, порывистым ветром и метелью пришел на Сахалин во вторник утром. Спасатели объявили экстренное предупреждение на 23-25 января в южных и центральных районах острова. Из-за непогоды со вторника на Сахалине частично нарушилось автобусное сообщение по некоторым направлениям. В Южно-Сахалинске в среду не вышел на линии городской транспорт, объявлен режим ЧС.