На юге Сахалине из-за циклона продлили дистанционное обучение для школьников

Оно действует в восьми районах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 января. /ТАСС/. Очные занятия для школьников восьми городских округов на юге Сахалина 25 января отменены из-за затянувшихся неблагоприятных погодных условий. Уроки пройдут в дистанционном режиме, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства образования Сахалинской области.

"Завтра, 25 января, в связи с прохождением циклона, на дистанционном формате обучения останутся школьники Корсаковского, Холмского, Анивского, Долинского, Невельского, Макаровского, Томаринского районов, а также города Южно-Сахалинска", - уточнили в министерстве.

Ранее Министерство образования Сахалинской области сообщало об отмене очных занятий в тех же восьми районах 24 января из-за погоды. По той же причине 23 января дистанционно обучались учащиеся трех районов.

Мощный циклон с сильным снегом, порывистым ветром и сильной метелью пришел на Сахалин во вторник утром. Спасатели объявили экстренное предупреждение на 23-25 января в южных и центральных районах острова. Из-за непогоды со вторника на Сахалине частично нарушилась работа всех видов транспорта, местами нарушено энергоснабжение, часть школьников переведена на дистанционный режим обучения. На территории Сахалинской области с 24 января объявлен режим ЧС.