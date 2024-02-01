Что изменится в жизни россиян в феврале

Индексация социальных выплат, обязательство банков бесплатно информировать об истечении срока вкладов и дополнительные меры по защите государственной тайны

ТАСС вместе с Госдумой представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в феврале 2024 года и коснутся многих россиян.

Индексация социальных выплат

С 1 февраля власти проиндексируют более 40 социальных выплат на 7,4%.

В частности, будет проиндексирован и материнский капитал: в этом году он составит более 630 тыс. рублей на первенца и почти 834 тыс. рублей на второго и на последующих детей. А единовременное пособие, которое предоставляется при рождении ребенка, вырастет до 24,6 тыс. рублей.

Предусмотрено также повышение выплат инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, Героям России, Героям Труда и другим гражданам. В целом такая мера затронет около 20 млн человек.

Информирование о вкладах

Банки будут обязаны бесплатно информировать вкладчиков об истечении срока их вкладов. Например, по срочным вкладам это нужно будет сделать не позднее чем за пять дней до истечения срока. Информировать будут способом, предусмотренным договором для обмена информацией между банком и вкладчиком.

Контроль деятельности банков и микрокредитных организаций

Деятельность банков и микрокредитных организаций по сбору долгов с граждан смогут контролировать судебные приставы. Ранее Федеральная служба судебных приставов контролировала только деятельность профессиональных коллекторских организаций.

Кроме того, теперь должник и кредитор могут взаимодействовать по электронной почте и через "Госуслуги".

Применение специальных экономических мер

Уточняется и дополняется перечень операций, на которые могут быть направлены специальные экономические меры, — например, допускается блокировка денежных средств и имущества.

Меры могут распространяться не только на иностранных лиц, но и на российские юридические лица с иностранным участием более 50%.

Также вводятся ограничения и по приему ставок для участников азартной игры, в отношении которых применяются отдельные специальные экономические меры.

Регулирование хостинга

Запрещается деятельность провайдеров хостинга (сервисов для размещения сайтов), не включенных в реестр Роскомнадзора. Это норма вступившего ранее в силу закона, согласно которому провайдерами хостинга могут быть российские юрлица, чьи вычислительные мощности находятся на территории страны. Изменения повышают требования к защите информации и позволяют отсеять хостинг-компании, размещающие противоправный контент.

Добровольная пожарная охрана

Упрощен порядок создания и деятельности территориальных и объектовых добровольных пожарных подразделений. Определены права, обязанности и требования к добровольным пожарным, участвующим в деятельности этих подразделений. Закон направлен на развитие волонтерской деятельности в стране.

Допуск и доступ к гостайне

Приняты дополнительные законодательные меры по защите государственной тайны. ФСБ РФ сможет давать заключение о нецелесообразности допуска к ней, которое будет носить обязательный характер. Основанием для отказа в допуске к гостайне может стать наличие у гражданина и его близких родственников иностранного гражданства, вида на жительство. Упрощена процедура допуска к гостайне граждан, призванных на военную службу или военные сборы.