На подъездах к Крымскому мосту устранили очереди

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Автомобильные очереди перед пунктами досмотра к Крымскому мосту в обе стороны полностью ликвидированы, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на Крымском мосту.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Ранее около 800 автомобилей ожидали проезда с обеих сторон Крымского моста после трехчасовой остановки движения.

В среду губернатор города Михаил Развожаев сообщал о воздушной тревоге и работе системы ПВО в Севастополе, все службы были приведены в состояние боевой готовности. Он информировал, что средства ПВО, по предварительным данным, сбили воздушную цель, обломки упали на пустыре в Севастополе в районе Любимовки. Также обломки ракеты упали в частном секторе в районе Федоровской улицы. Кроме того, в садовом товариществе "Усть-Бельбек", по предварительным данным, из-за упавших обломков повреждены 12 строений.

По данным Минобороны России, обломки украинских ракет упали на территорию воинской части в районе Любимовки в Крыму, авиационная техника не повреждена. В МО РФ сообщили, что Киев пытался атаковать 20 авиационными управляемыми ракетами объекты на территории РФ, средства ПВО уничтожили 17 ракет над акваторией Черного моря и еще три - над Крымским полуостровом.