Эксперт: исключение Александра Невского из святцев ПЦУ вызвано его антизападной политикой

По словам председателя Союза православных граждан Валентина Лебедева, раскольническая ПЦУ нацелена на создание некой "единой украинской церкви", которая затем "получила бы новую унию от Рима"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Исключение князя Александра Невского из списка святых, поминаемых раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ), очень символично в связи с его антизападной политикой. Такое мнение высказал ТАСС председатель Союза православных граждан, член Межсоборного присутствия Русской православной церкви Валентин Лебедев.

"Почему в этой так называемой церкви вычеркнули Александра Невского из своего списка святых - потому что он для этих людей является историческим антизападником, в отличие, например, от князя Даниила Галицкого, который в те же времена обернулся к Риму и принял унию (с католической церковью - прим. ТАСС). А Невский, как известно из нашей истории, наоборот, стоял против Запада и заключил видимый союз с Востоком, то есть с монголо-татарами, при этом сохранив православную веру", - сказал Лебедев.

По его словам, раскольническая ПЦУ нацелена на создание некой "единой украинской церкви", которая затем "получила бы новую унию от Рима". Это же, полагает эксперт, является частью "большого плана" патриарха Константинопольского Варфоломея, который также нацелен на всемерное сближение с католиками.

"В этой ситуации для всех них Александр Невский представляет собой яркую фигуру антизападника, особенно в наше время, время СВО. Это человек, который отвратился от Запада - как от унии с Римом, так и просто от политического союза с Западом, - и его исключение из святцев очень символично", - добавил собеседник агентства.

Ранее Синод ПЦУ решил исключить из церковного календаря деть памяти благоверного князя Александра Невского, который был причислен к лику святых в 1547 году.