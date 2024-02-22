В России разрешат военнослужащим заселяться в гостиницы по военному билету

С такой инициативой в адрес вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко ранее выступили депутат Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") вместе с зампредом Госдумы Шолбаном Кара-оолом

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития готовит проект постановления правительства о включении военных билетов и удостоверений личности военнослужащих в список документов, позволяющих им заселяться в гостиницы. Об этом говорится в официальном ответе министерства первому замглавы комитета Госдумы по просвещению Яне Лантратовой ("Справедливая Россия - За правду"). Документ есть в распоряжении ТАСС.

Ранее с такой инициативой в адрес вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко выступили депутат Лантратова вместе с заместителем председателя Госдумы Шолбаном Кара-оолом. Кроме того, депутаты предлагали дополнить КоАП РФ новой статьей 14.39.1 "Отказ от предоставления гостиничных услуг военнослужащему без законных оснований" и установить административный штраф от 100 тыс. до 200 тыс. рублей для должностных лиц, а для юридических лиц - штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

"Предложение о дополнении перечня документов, удостоверяющих личность потребителя, необходимых для заселения в гостиницу, удостоверением личности военнослужащего Российской Федерации, военным билетом солдата, матроса, прапорщика, мичмана, персональной электронной картой, справкой взамен военного билета для лиц, проходящих военную службу, Минэкономразвития России поддерживается. В настоящее время министерство подготавливает соответствующий проект постановления правительства РФ", - говорится в ответе ведомства.

В Минэкономразвития отмечают, что проект постановления должен внести изменения в правила предоставления гостиничных услуг в России в части перечня документов, необходимых при заселении. В настоящее время к ним относятся российский паспорт, свидетельство о рождении (для детей до 14 лет), временное удостоверение личности гражданина РФ, иностранный паспорт, разрешение на временное проживание лица без гражданства, вид на жительство лица без гражданства.

Позиции других ведомств

В ответе министерства также обозначены позиции заинтересованных ведомств относительно этой инициативы. Их ответы также имеются в распоряжении ТАСС. Так, в Минобороны РФ заявили, что поддерживают предложения депутатов: как в части разрешения заселяться в гостиницы по военному билету и удостоверению личности военнослужащего, так и в части дополнения КоАП РФ. В Росгвардии отметили, что инициатива заслуживает внимания, а также выразили готовность участвовать в рассмотрении проектов нормативных правовых актов.

При этом в МВД России подчеркнули, что заселение в гостиницу военнослужащего на основании предлагаемых документов создаст предпосылки раскрытия его принадлежности к лицам, проходящим военную службу, и "возможную угрозу его личной безопасности с учетом наблюдающихся утечек информации". Кроме того, нормы о предъявлении паспорта при заселении в гостиницу и регистрации в ней не нарушают права военнослужащих, добавляют в МВД. В ответе министерства говорится, что депутатское предложение не поддерживается.