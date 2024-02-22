В атмосфере Омска повторно выявили повышенное содержание сероводорода и оксида углерода

Речь идет о Центральном и Ленинском округах

ОМСК, 22 февраля. /ТАСС/. Превышение нормы содержания сероводорода и оксида углерода второй день подряд фиксируется в атмосфере Омска, жители которого регулярно жалуются на выбросы в атмосферу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минприроды.

"В Центральном округе Омска максимальная концентрация сероводорода достигала 2,38 ПДК (превышение предельно допустимой концентрации), в Ленинском округе было зафиксировано 1,12 ПДК оксида углерода", - сказали в пресс-службе.

Жители города в соцсетях в этот день жаловались на неприятный химический запах.

20 февраля посты мониторинга Обь-Иртышского УГМС зафиксировали превышение ПДК сероводорода в 2,4 раза в Советском округе и оксида углерода в 1,1 раза - в Центральном округе. Загрязнения были выявлены в период действия режима неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности, при котором в атмосфере не рассеиваются вредные вещества. При введении этого режима промышленные предприятия обязаны снизить выбросы минимум на 15-20%, предприятия тепло- и электрогенерации - на 5-10%. Информация о загрязнении передана в надзорные органы для принятия мер реагирования.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе рабочей поездки в Омск в августе 2021 года отметила, что город занимает пятое место среди городов РФ с самым загрязненным воздухом. По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область в национальном экологическом рейтинге по итогам зимы 2022-2023 годов заняла последнее место. В Омске регулярно фиксируются выбросы загрязняющих веществ.