РБК: ФСБ ведет доследственную проверку банка Qiwi

Как сообщило издание, одним из поводов стал рост количества телефонных и IT-мошенничеств

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Федеральная служба безопасности начала на прошлой неделе доследственную проверку банка Qiwi на предмет возможного вывода за границу денежных средств, полученных незаконным путем, сообщает РБК со ссылкой на источник.

По данным издания, одним из поводов стал рост количества телефонных и IT-мошенничеств, в том числе осуществляемых с территории Украины. Проверку проводят сотрудники управления "К" ФСБ России по заявлению Центробанка, уточняет РБК. Один из сооснователей банка Сергей Солонин отказался давать комментарии изданию, после чего был направлен запрос в Центр общественных связей ФСБ.

Банк России 21 февраля отозвал у банка Qiwi лицензию на осуществление банковских операций. По информации регулятора, банк не принял мер для снижения рисков в своей деятельности после предписаний ЦБ, продолжил проведение высокорисковых операций. Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан. Банк также систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

После отзыва лицензии Банк России назначил в кредитную организацию временную администрацию, ее функции возложены на АСВ.