На Камчатке заявили об опасности извержения вулкана Безымянный для туристов

Также явление угрожает работникам Кумрочского золотосеребряного месторождения

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июля. /ТАСС/. Извержение вулкана Безымянный на Камчатке не несет угрозы местному населению, однако представляет опасность для работников Кумрочского золотосеребряного месторождения, а также туристов. Об этом сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Происходящее извержение не несет угрозы ближайшим населенным пунктам, но опасно для туристов, работников Кумрочского золотосеребряного месторождения, авиации. Извержение было предсказано группой KVERT Института вулканологии и сейсмологии, туристические маршруты в этом районе были заблаговременно закрыты. Маршруты планируется открыть в течение двух-трех дней, однако следует помнить, что нельзя приближаться к вулкану с востока, где сошел пирокластический поток. Поток не всегда можно своевременно увидеть, при этом температура внутри него - около плюс 500-600 градусов Цельсия, а структура - взвесь. Провалившись в него, человек сильно обожжет ноги. Также не стоит подниматься на склоны Безымянного, по которым непрерывно сходят раскаленные лавины", - говорится в сообщении.

Уточняется, что извержения такого типа характерны для Безымянного в последние годы. 25 июля вулкан выбросил пепел на высоту до 12 км, после чего его активность пошла на спад. Вулкану присвоен наивысший код авиационной опасности - красный. Ранее природный парк "Вулканы Камчатки" объявил о закрытии туристического маршрута "Вокруг Толбачиков". Зарегистрированных тургрупп в районе вулкана нет.

Безымянный расположен в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Его высота - около 3 км.