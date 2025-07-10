В Новороссийске на пляже под водой нашли металлический предмет

В муниципальном центре управления городом сообщили, что отдыхающих эвакуировали

КРАСНОДАР, 10 июля. /ТАСС/. Металлический предмет нашли под водой на пляже в Новороссийске, отдыхающих эвакуировали. Об этом сообщается в Telegram-канале муниципального центра управления городом.

″Под водой на пляжной территории "Алексино" спасателями обнаружен металлический предмет. Отдыхающие частично эвакуированы с пляжной территории на период проведения обследования″, - говорится в сообщении.

Позже заместитель главы города Александр Гавриков сообщил в Telegram-канале, что "было проведено обследование данного предмета специальными службами. Установлено, что это фрагменты сигнального буя. Угрозы жизни и здоровья отдыхающих нет".