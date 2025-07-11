11 июля, 11:15
Самоубийство Романа Старовойта

На похороны Старовойта прибыли глава Ленобласти и вице-губернатор Петербурга

Также на Смоленское кладбище пришли глава Республики Алтай Андрей Турчак, депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Ржаненков и старший вице-президент ВТБ Юрий Молчанов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Проводить в последний путь экс-министра транспорта Романа Старовойта пришли на Смоленское кладбище в Санкт-Петербурге губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, президент АвтоВАЗа Максим Соколов, передает корреспондент ТАСС.

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Среди участников процессии замечены также депутат Законодательного собрания города Александр Ржаненков, депутат Государственной Думы Михаил Романов, глава Республики Алтай Андрей Турчак, старший вице-президент ВТБ Юрий Молчанов. Всего на похоронах собралось порядка 150-200 человек.

Старовойт утром 7 июля был освобожден указом президента России от должности министра транспорта. Причина указана не была. В этот же день в Одинцовском городском округе было обнаружено тело экс-министра с огнестрельным ранением, основная версия случившегося - самоубийство. 

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