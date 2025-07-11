На похороны Старовойта прибыли глава Ленобласти и вице-губернатор Петербурга

Также на Смоленское кладбище пришли глава Республики Алтай Андрей Турчак, депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Ржаненков и старший вице-президент ВТБ Юрий Молчанов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Проводить в последний путь экс-министра транспорта Романа Старовойта пришли на Смоленское кладбище в Санкт-Петербурге губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, президент АвтоВАЗа Максим Соколов, передает корреспондент ТАСС.

Среди участников процессии замечены также депутат Законодательного собрания города Александр Ржаненков, депутат Государственной Думы Михаил Романов, глава Республики Алтай Андрей Турчак, старший вице-президент ВТБ Юрий Молчанов. Всего на похоронах собралось порядка 150-200 человек.

Старовойт утром 7 июля был освобожден указом президента России от должности министра транспорта. Причина указана не была. В этот же день в Одинцовском городском округе было обнаружено тело экс-министра с огнестрельным ранением, основная версия случившегося - самоубийство.