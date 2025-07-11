Минтранс, Минпромторг и глава ДНР направили венки на похороны Старовойта

Похороны проходят на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Венки от Министерства транспорта РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина, а также от главы ДНР Дениса Пушилина передали к могиле экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Их установили на деревянных подставках по обеим сторонам вдоль дорожки, ведущей к месту захоронения, передает корреспондент ТАСС.

В ряд стоят также венки от "Совкомфлота", главы "Автоваза" Максима Соколова, ФБУ "РС ФЖТ", Федерального агентства ж/д транспорта, сенатора Александра Волошина, "Аэрофлота", "Автодора".

Проводить в последний путь Старовойта пришли заместитель министра транспорта Виктор Тимофеев, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, президент Автоваза Максим Соколов, депутат законодательного собрания города Александр Ржаненков, депутат Государственной думы Михаил Романов, глава Республики Алтай Андрей Турчак, старший вице-президент ВТБ Юрий Молчанов, а также родные и близкие. Всего на похоронах собралось порядка 150-200 человек.

Прощание проходило в ЦКБ №1 Управделами президента РФ в Москве. Церемонию, которая длилась два часа, посетили вице-премьеры и министры - минимум половина правительства РФ.

Тело экс-министра с огнестрельным ранением было обнаружено в Одинцовском городском округе 7 июля.