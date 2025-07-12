В Краснодаре восстановили электроснабжение абонентов после аварии

Из строя ранее вышли свыше 100 трансформаторных подстанций

КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Специалисты устранили аварию, которая привела к перебоям в электроснабжении в нескольких районах Краснодара, подача электричества возобновлена. Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города.

"Авария устранена. Все потребители запитаны", - говорится в сообщении.

Ранее в ЕДДС Краснодара сообщали, что без электроснабжения остались потребители по нескольким улицам, в том числе крупным: в центре города, в районе железнодорожного вокзала, в западной части и в спальных районах на севере. Это было связано с повреждениями на линиях 6-10 кВ. Из строя вышли 5 подстанций, более 100 трансформаторных подстанций.

В министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края уточняли, что отключения связаны с перегрузкой конкретных участков сетей из-за жары. В региональном оперштабе сообщали об отключениях в других населенных пунктах Кубани: в городах Армавир и Крымск и поселке Афипском.