МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Прощание с народным артистом РФ кинорежиссером Александром Миттой пройдет в малом зале Центрального дома литераторов в Москве 17 июля.

Начало прощания запланировано на 12:00. Затем состоится кремация в закрытом для прессы формате.

Режиссер умер 14 июля на 93-м году жизни после продолжительной болезни. Соболезнования в связи со смертью выразили президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, а также общественные деятели и коллеги по цеху.

Народный артист РФ кинорежиссер Александр Митта (фамилия при рождении - Рабинович) родился 28 марта 1933 года в Москве. В 1960 году получил диплом режиссерского факультета Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова).

Его режиссерским дебютом стала экранизация пьесы Александра Хмелика "Друг мой, Колька!". В дальнейшем Митта снял фильмы "Звонят, откройте дверь", "Гори, гори, моя звезда", "Точка, точка, запятая" по повести Михаила Львовского, "Москва, любовь моя", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Экипаж", "Сказка странствий", "Шагал - Малевич", а также сериал "Граница. Таежный роман".