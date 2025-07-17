ВЦИОМ: 40% россиян не нашли преимуществ у цифрового рубля

Согласно результатам опроса, 40% опрошенных не считают использование цифрового рубля выгодным, при этом в 2024 году так думал 31% граждан

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Порядка половины граждан России (40%) не обнаружили преимуществ цифрового рубля в сопоставлении с наличными и безналичными денежными средствами. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического центра ВЦИОМ, которые приводит РБК.

Согласно результатам опроса, 40% опрошенных не считают использование цифрового рубля выгодным, при этом в 2024 году такого мнения придерживались 31% граждан, еще 37% участников опроса затруднились ответить.

Среди плюсов цифрового рубля граждане часто отмечали безопасность, надежность, защиту от кражи или мошенников (10%) и более удобную форму расчетов и контроль со стороны государства (по 3%). При этом опрошенными были отмечены и недостатки цифрового рубля. К таковым россияне отнесли риск утечки персональных данных (12%), отслеживание со стороны государства (8%), зависимость от интернета (6%) и сложность использования (4%).Отмечается, что лишь 6% респондентов удовлетворены работой цифрового рубля.

"Два главных фокуса общественного внимания таковы: безопасность/небезопасность новой формы национальной валюты и уровень контроля за его обращением со стороны государства. Сформировались две общественные группы с противоположными установками: для одной цифровые активы кажутся безопасными, а контроль государства - желательным. Для другой, более многочисленной, наоборот, цифровые активы вызывают недоверие, а цифровой контроль государства за их финансовым поведением представляется избыточным и даже опасным", - приводит издание слова эксперта ВЦИОМ Александра Гаврилова.

Как уточняется в исследовании, в 2025 году готовы пользоваться цифровым рублем до 35% россиян (в 2023 и 2024 годах показатели составляли 30% и 31% соответственно) в то время как 51% россиян не хотят применять новый формат рубля.

ВЦИОМ также обратил внимание, что 45% участников опроса имеют общее представление о цифровом рубле, еще 43% слышали термин, но не до конца понимают его значение. Хорошо ознакомлены с цифровым рублем только 7% россиян.