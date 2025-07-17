Спикер Госдумы отметил, что иностранцы при получении гражданства сразу принимают обязательство защищать страну

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Почти 200 человек, которые не встали на воинский учет, были лишены приобретенного гражданства РФ в 2024 году, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства.

"Задумайтесь, гражданином страны хочет быть, а защищать страну не хочет, на учет воинский не встает. Где такое видано? В какой стране? Когда мы приняли решение, что не может быть депутатом гражданин другой страны или имеющий вид на жительство. Почему? А потому что этот человек, имея гражданство РФ, взял на себя обязательства другого государства - Соединенных Штатов Америки, европейских государств, в Израиле эта норма существует - защищать ту страну", - сказал Володин.

По его словам, это подразумевает, что иностранцы при получении гражданства "принимают это обязательство сразу", то есть обязаны в случае опасности прийти на призывной пункт и защитить страну. "А те, кто к нам приехал? До военкомата не дошли, на воинский учет не встали. Итог - мы приняли норму, ее тоже пытались там волокитить, дискутировать, но решение принято, президент нас поддержал. За прошлый год таких уклонистов 198 человек лишили гражданства", - добавил Володин.