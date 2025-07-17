Министр культуры выразила соболезнования в связи со смертью режиссера

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Имя народного артиста РФ кинорежиссера Александра Митты стало синонимом художественной выразительности и подлинной любви к зрителю, его картины оставили глубокий след в культурной памяти нескольких поколений. Такими словами поделилась министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Прискорбной новостью стала кончина Александра Наумовича Митты - выдающегося кинорежиссера, сценариста, народного артиста Российской Федерации, одного из ярчайших представителей отечественного киноискусства. Ушел из жизни мастер, имя которого стало синонимом художественной выразительности и подлинной любви к зрителю. Фильмы Александра Митты заслуженно вошли в золотой фонд советского и российского кинематографа, оставив глубокий след в культурной памяти нескольких поколений", - указано в телеграмме с соболезнованиями, которая есть в распоряжении ТАСС.

Любимова отметила, что Митта стоял у истоков целой эпохи в отечественном кино. "Его работы <…> - это произведения, в которых сложности человеческой судьбы переплетаются с искренностью чувств и глубиной философского осмысления. <…> Выражаю искренние соболезнования родным и близким Александра Наумовича. Светлая память", - уточнила она.

Режиссер умер 14 июля на 93-м году жизни после продолжительной болезни. Ранее соболезнования в связи со смертью Митты выразили президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, а также общественные деятели и коллеги по цеху.