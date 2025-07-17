Спад воды продолжается

МАГАДАН, 18 июля. /ТАСС/. Уровень воды в реке Берелех Сусуманского муниципального округа Магаданской области снизился более чем на метр за последние сутки. Спад продолжается, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Магаданской области.

"Снижение воды за сутки составило более метра. За ночь уровень воды упал на 40 см, по данным на утро 18 июля он составил 343 см", - сообщили в пресс-службе правительства области.

Накануне губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщал, что движение автомобилей на участке трассы "Колыма"в районе моста через ручей Амбардах открыли для всех видов транспорта. Ограничение проезда все еще сохраняется на участке дороги Палатка - Кулу - Несикан. Там восстанавливают мостовой переход через реку Чай-Урья, который пострадал во время паводка.

Ранее региональный Минтранс сообщал, что обильные дожди в Сусуманском муниципальном округе привели к подъему уровня воды в реке Чай-Урья и ручье Амбардах. Это привело к частичному нарушению дорожного полотна. В Сусуманском округе введен режим ЧС из-за паводка.