Начальник территориального управления Верея администрации Наро-Фоминского городского округа Антон Миняев рассказал, что сейчас ведутся работы по восстановлению мостового хозяйства

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Рухнувший из-за непогоды в Наро-Фоминском районе мост должны восстановить к вечеру вторника, работы будут вестись круглосуточно. Об этом ТАСС сообщил начальник территориального управления Верея администрации Наро-Фоминского городского округа Антон Миняев.

Ранее в оперативных службах сообщили ТАСС, что три населенных пункта отрезаны от сообщения из-за обрушения моста через ручей реки Исьмы из-за обильных дождей в Наро-Фоминском районе Подмосковья.

"Мы оперативно отреагировали, выехали на место по поручению главы Наро-Фоминского городского округа Романа Львовича Шамнэ. Развернули рабочую силу, технику для того, чтобы ликвидировать последствия. Первым делом обеспечили беспрепятственный проход", - сообщил он.

Миняев рассказал, что сейчас ведутся работы по восстановлению мостового хозяйства. "Уважаемые жители, без паники. Все в порядке, все под контролем. Завтра планируем закончить. Пока сложно прогнозировать. Завтра к вечеру точно - такую задачу поставил глава и рабочие пообещали. Но стараются сделать быстрее. Будут работать круглосуточно", - сказал собеседник агентства.