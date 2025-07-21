Законопроект предусматривает освобождение от тестирования иностранцев, которые работают в России на основании разрешений, полученных по специальной квоте правительства

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании 22 июля рассмотрит в третьем, окончательном чтении законопроект, который освобождает от необходимости проходить тест на знание русского языка и истории России мигрантов, работающих в РФ в рамках квоты кабмина. Об этом сообщили в пресс-службе палаты парламента.

"Государственная дума на пленарном заседании 22 июля планирует рассмотреть в третьем чтении законопроект об освобождении иностранных граждан, приезжающих в РФ на работу по правительственной квоте, от сдачи экзаменов на знание русского языка, истории России и основ законодательства", - говорится в сообщении.

Документ в палату парламента внесло правительство 31 мая, во втором чтении он был принят 17 июля. Поправками дополняется закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". В настоящий момент при подаче заявления о выдаче разрешения на работу мигранты обязаны предоставить сертификат, подтверждающий владение русским языком, а также знание истории и законодательства России. Законопроект предусматривает освобождение от этого требования иностранных граждан, которые работают в России на основании разрешений, полученных в рамках специальной квоты правительства.

Рассмотрение проекта в третьем чтении было отложено по предложению председателя Госдумы Вячеслава Володина, чтобы правительство учло замечания депутатов и внесло изменения в подзаконные акты. Как рассказал по итогам заседания Совета ГД Володин, "обращение Госдумы правительство услышало".

Ранее сообщалось, что Минтруд подготовил два приказа, согласно которым мигранты, которых привлекают на должности водителей, продавцов и медицинских работников, не будут освобождены от необходимости проходить тест на знание русского языка и истории России.