Селевой поток 21 июля разрушил мост на федеральной трассе

НАЛЬЧИК, 22 июля. /ТАСС/. Временную объездную дорогу организовали в Тырныаузе (Кабардино-Балкария) после сошедшего селя, который разрушил мост на федеральной трассе, сообщили в региональном управлении МЧС.

"На месте специалисты Министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР обследуют состояние мостов. Организовано временное движение по объездной дороге. На участках дежурят бригады Госавтоинспекции", - сказали в ведомстве.

В городе все еще продолжается сход селевых масс по реке Герхожан-Суу. Без электричества, воды и газоснабжения остается часть жителей.

21 июля вечером в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток, который разрушил мост на федеральной трассе, ведущей к курорту "Эльбрус". В муниципалитете объявили режим ЧС. Была проведена эвакуация жителей домов, расположенных близ поврежденного участка. Жертв и пострадавших нет. Оперативные службы призвали жителей республики и туристов воздержаться от поездок в Эльбрусский район.